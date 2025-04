Linea ferroviaria Priverno – Terracina, nuova convocazione al Ministero

Martedì 15 aprile il Comune di Terracina è stato nuovamente convocato per un vertice al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per valutare la riattivazione della Linea Ferroviaria Priverno Fossanova – Terracina.

«Si tratta di un nuovo incontro programmato che vedrà insieme tutti gli attori necessari per valutare le strade possibili per raggiungere questo obiettivo importante e necessario per l’intera comunità, e che dal primo giorno vede l’impegno dell’Amministrazione», ha dichiarato l’Assessore ai Trasporti Sara Norcia.

«A differenza di quanto sostenuto erroneamente da qualcuno, non abbiamo mai abbandonato l’iter per la riattivazione della tratta ferroviaria Terracina- Priverno Fossanova, e lo dimostra questo nuovo incontro voluto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Sen. Matteo Salvini che ha convocato anche la Regione Lazio e RFI e Astral – prosegue l’Assessore Norcia. Stiamo ancora lavorando in sinergia con tutti gli enti per la messa in sicurezza del Monte Cucca e non solo della parte oggetto di frana».

«Abbiamo già parlato in passato della progettualità che parallelamente stiamo portando avanti per le attività sociali e ricreative utilizzando grazie al comodato d’uso gratuito i locali della Stazione Ferroviaria. Portare avanti questi progetti è una grande opportunità di rilancio urbano e decoro, e soprattutto non esclude in alcun modo la possibilità di riattivazione della linea ferroviaria, al contrario. Anche questo lo abbiamo più volte sottolineato. Alcune dichiarazioni lette in questi giorni appaiono quindi strumentalizzazioni scorrette fatte solo per carpire l’attenzione di chi è poco informato. Mi piacerebbe ascoltare ogni tanto dai vari partiti che non amministrano questa Città soluzioni e proposte concrete», ha concluso l’Assessore Sara Norcia.