Linea Terracina–Priverno, cabina di regia: 10 milioni stanziati

Passi avanti concreti per la riapertura della linea ferroviaria Terracina–Priverno Fossanova, chiusa da oltre un decennio. Dal tavolo tecnico riunitosi al Ministero delle Infrastrutture, su iniziativa del Ministro Matteo Salvini, arriva la decisione di istituire una cabina di regia che coordinerà l’intero iter dei lavori.

«La cabina di regia è un segnale concreto: la messa in sicurezza del Monte Cucca è fondamentale non solo per la ferrovia ma anche per la strada. C’è finalmente una visione comune e operativa», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.

Durante l’incontro è stato confermato che per la messa in sicurezza del versante del Monte Cucca – punto critico per ferrovia e viabilità – è già previsto un investimento di circa 10 milioni di euro. I lavori, affidati al prof. Maurizio Ponte, prevedono due mesi di progettazione e circa cinque per l’esecuzione. L’annuncio è arrivato dall’ing. Marco Moladori di Anas, che ha specificato come sia già in corso uno studio tecnico dell’area.

Sul fronte ferroviario, l’ing. Andrea Telera (RFI) ha stimato tra i 24 e i 36 mesi per la piena riattivazione della linea, compatibilmente con il reperimento dei fondi necessari. Astral ha effettuato sopralluoghi e la Regione Lazio, tramite l’assessore Ghera, ha garantito supporto tecnico ed economico.

«Restituire a Terracina una stazione attiva è un obiettivo che inseguivamo da tempo – ha aggiunto l’assessore ai Trasporti Sara Norcia –. Questo è un passo decisivo: ora serve concretezza e velocità».

Pieno sostegno anche dalla Prefettura di Latina. Il Consigliere Davide Bordoni, coordinatore del tavolo, ha annunciato un nuovo incontro prima dell’estate per fare il punto su tempi e risorse.