L’influencer della positività, originaria di Minturno, si racconta al Corriere della Sera

La storia di Laura Miola influencer originaria di Minturno raccontata sulla pagina Instagram del Corriere della Sera, nella sezione Buone notizie. Ed è una storia di una forza incredibile quella di Laura, affetta da una malattia degenerativa, che mai si è data per vinta riuscendo anche ad avere un bambino e che ogni giorno dà forza alle persone meno fortunate.

Le foto della sua vita quotidiana, che parlano di amore prima di tutto e di come lei e le persone che ha attorno approccino alla disabilità, superano spesso i 10mila like. Il suo profilo ha oltre 65mila follower.

Scopre la malattia a 3 anni, quando per camminare comincia ad appoggiarsi agli altri. Negli anni ha avuto bisogno prima delle stampelle e poi della sedia a rotelle.

Ora è felice ed è lei stessa a dirlo e a spiegare dove ogni giorno trova la positività nelle persone che ha accanto e nelle meraviglie della vita. Il suo percorso però non è stato facile. Al Corriere ha raccontato come due sono stati gli incontri che le hanno cambiato la vita. Prima di tutto quello con il marito, che ha conosciuto a 12 anni. Non si sono mai lasciati.

Poi quello con il medico Davide Pareyson dell’istituto Besta di Milano. E’ stato lui a dare un nome alla sua malattia: la Charcot-Marie Tooth e la notizia più bella: il gene è recessivo e quindi, visto che il marito è sano, non sarebbe mai passata ad un eventuale bambino.

Laura è diventata testimonial di Telethon e ha iniziato a raccontarsi su Instagram. Il 2017 è stato l’anno della svolta: si è sposata, ha preso la patente ha rappresentato l’Italia a “Miss Mondo in carrozzina” a Varsavia e ha scoperto di essere incinta. Ogni giorno è una nuova e splendida avventura che condivide con chi la segue.