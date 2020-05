Lingerie in pizzo, i modelli più belli per eleganza e sensualità

La lingerie è una delle linee femminili più amate per sentirsi sensuali e belle con piccoli e dolci particolari come il pizzo per la propria biancheria intima.

Proprio il pizzo è, infatti, tra i temi più ricorrenti per questo periodo ed è scelto da molte aziende di abbigliamento come elemento di punta sui completi offerti. Ad esempio, può essere utilizzato con un reggiseno a fascia e uno slip brasiliana o con un reggiseno con ferretti e slip classici. Molto apprezzato e utilizzato, pure su Babydoll e sottoveste da poter indossare sopra l’indumento intimo, rispettando l’eleganza e la sensualità della donna senza rinunciare anche ad un po’ di comodità.

Quando si parla di biancheria intima, il primo pensiero va ai classici completi in reggiseno e slip. Il nero come colore resta quello che offre un maggiore aspetto seducente e il più delle volte è accompagnato anche da piccoli dettagli come ricami o pizzo per arricchirne il disegno o il modello. Non mancano anche modelli di colore bianco o tonalità chiare come il pastello o l’azzurro da abbinare a camicie da notte di uguale colore.

Anche un reggiseno a fascia con pizzo doppiato in tulle e spalline rimovibili, è tra i modelli più richiesti in questo periodo nell’ambito della lingerie in pizzo, per la sua semplicità anche in termini di vestibilità e comfort oltre che di un magico gioco seducente del capo. Tra l’altro, il pizzo si può facilmente adattare a tantissime collezioni. Un esempio è rappresentato dalle proposte del catalogo della casa di moda Twinset.

La stessa vanta nella sua collezione, oltre al reggiseno a fascia con pizzo, anche un reggiseno rosso con ferretto in pizzo e tulle, un push-up a costine azzurro con pizzo o uno slip brasiliana sempre con pizzo e disponibile sia in colore nero e sia in colore beige. Per un tocco di seduzione sul lato b, inoltre, sono proposti anche slip perizoma in pizzo doppiato in tulle e da abbinare con un reggiseno a fascia sempre con pizzo nero.

Non mancano tra le proposte di Twinset anche Babydoll e sottoveste per esaltare in modo elegante la lingerie indossata. Il Babydoll è proposto in un colore classico come il nero ed è arricchito con tulle e coppe a triangolo con pizzo smerlato.

Le spalline sono regolabili e un piccolo spacco sulla parte in avanti ne offre anche un maggiore comfort sulla vestibilità. Su colori più delicati come il Rosa “Pink Bouquet”, la sottoveste con scollatura a V, spalla larga in raso e inserto pizzo con smerli, da indossare per esaltare in modo sensuale la lingerie indossata dalla donna tra le bellissime proposte create per questo 2020 da Twinset.