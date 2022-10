L’innovazione sbarca a Gaeta con l’evento ‘Sali a bordo nel futuro’

Non può esserci accelerazione nella transizione energetica se porti e città non fanno la loro parte riducendo le emissioni inquinanti nell’atmosfera attraverso l’elettrificazione degli usi finali.

Questo il messaggio innovativo lanciato a Gaeta dove è sbarcata l’iniziativa Enel “Sali a Bordo del Futuro”, un tour che toccherà diverse città italiane e che parlerà di elettrificazione dei porti e delle marine, valorizzando il loro ruolo strategico nella transizione ecologica delle città.

A Palazzo Cardinale “Tommaso de Vio” istituzioni, operatori e rappresentanti Enel hanno posto l’accento sul fatto che il trasporto marittimo, sebbene il metodo di trasporto più efficiente in termini di energia ed emissioni per quantità di carico trasportato, è anch’esso responsabile di emissioni di gas ad effetto serra, in particolare nella fase di sosta e manovra. Per questo motivo, il porto del futuro deve essere sostenibile, innovativo e a basse emissioni, coniugando l’efficientamento energetico dei buildings, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle pompe di calore, con la decarbonizzazione ed elettrificazione dei porti, migliorando la qualità della vita della comunità urbana in cui l’area portuale si inserisce.

Roberta Lombardi, Assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio dichiara:

“Come Regione Lazio con il nuovo Piano Energetico Regionale abbiamo recepito i più ambiziosi obiettivi Ue, puntando all’azzeramento delle emissioni di CO2 nette e al 100% di rinnovabili entro il 2050. Tra le varie azioni previste, un ruolo strategico è dato proprio dall’aumento dell’elettrificazione dei consumi attraverso le rinnovabili. In particolare prevediamo di arrivare a coprire i consumi finali lordi elettrici del 55% nel 2030 e del 103% nel 2050. I porti, e le infrastrutture in generale, possono essere in tal senso un laboratorio fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal, se inseriti in un disegno più ampio e strutturato di interventi, da parte di tutti gli attori coinvolti, dalle Istituzioni alle imprese del settore energetico e produttivo fino alle comunità locali”.



Cristian Leccese, Sindaco di Gaeta commenta:

“Siamo grati ad Enel per aver scelto Gaeta tra le città ospitanti il tour ‘Sali a bordo del futuro’ e aver presentato presso il Porto Antico Santa Maria una nuova eccellenza della navigazione green come E-Pelikan, prima imbarcazione al 100% elettrica nelle acque marine italiane, che permetterà di raccogliere in mare ogni genere di rifiuti, in particolar modo la plastica, conciliando in questo modo sostenibilità e benessere ambientale. Il mare è turismo, commercio, bellezza, incontro, cultura. È necessario mettere in campo azioni per valorizzarne le potenzialità e le opportunità che può offrire per lo sviluppo del nostro territorio, come strategia di crescita sostenibile.