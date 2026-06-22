L’International Street Food si prende il mare: dal 26 al 28 giugno a Foceverde

Di
Redazione LatinaCorriere.it
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Uno scorcio dell'ultimo appuntamento in Piazza San Marco (Foto di LatinaCorriere.it)

L’estate latinense si accende e il “cibo da strada” torna protagonista. Dopo il successo a Parco San Marco, l’International Street Food si prende il mare di Latina nel weekend. Da venerdì 26 a domenica 28, infatti, Foceverde si riempirà di food truck con tipici cibi dal mondo, con uno sguardo anche alle ricette del Bel Paese.

La locandina dell’evento

Le fasce orarie per la tre giorni

L’International Street Food, di scena nel Piazzale dei Navigatori, aprirà i battenti il 26 pomeriggio alle 18. Attenzione però: le grigie sfrigoleranno solo fino alle 24 per tutte e tre le giornate. Il 27 e il 28, invece, sarà possibile recarsi ai truck già dalle 12, sfruttando – perché no – il mare a due passi per godersi un weekend sulla spiaggia alternativo.

Come sempre, vi saranno diverse alternative anche per celiaci e vegetariani.

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