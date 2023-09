L’International Walk Teano – Roma fa scalo anche da noi

Farà tappa anche anche a Fondi il 25 settembre alle ore 16:00 ai piedi del Castello Caetani l’international Walk Teano-Roma: un incontro tra pellegrini provenienti da tutto il mondo per scoprire la bellezza della Via Francigena nel sud. Si tratta di un evento unico, alla scoperta dell’antico cammino sacro, organizzato dall’Associazione Gruppo dei Dodici e promosso dalla DMO Francigena Sud nel Lazio la cui vicepresidenza è rappresentata dal Comune di Fondi.

L’International Walk Teano-Roma è un appuntamento che si rinnova ogni anno, coniugando turismo e spiritualità in un cammino esperienziale che coinvolgerà quest’anno 21 pellegrini provenienti da cinque continenti. Il percorso, della lunghezza totale di 258 km, partirà da Teano il 20 settembre e terminerà a Roma, in Piazza San Pietro, il 4 ottobre. I pellegrini avranno modo di incontrare, lungo ogni tappa, i numerosissimi punti di interesse culturali, artistici, storici, naturalistici e spirituali che saranno utili sia per la conoscenza del territorio che per la crescita interiore e personale dei pellegrini.

L’international Walk, Teano-Roma, ha come scopo quello di valorizzare il cammino Italiano della Via Francigena Sud nel Lazio, riscoperto e valorizzato grazie al costante impegno dell’Associazione di volontari de “Il Gruppo dei Dodici”. A questo si aggiungerà l’impegno a far conoscere ed apprezzare la cultura del cammino e dell’atto del pellegrinaggio ad un pubblico internazionale sempre più grande, in grado di apprezzare il movimento lento come pratica non solo fisica ma anche spirituale ed esperienziale. “L’atto del pellegrinaggio – spiegano i promotori – ha una storia ricca di significato in molte culture e religioni in tutto il mondo. Ma, al di là delle tradizioni religiose, essere un pellegrino è un’esperienza intrinsecamente umana. Camminare in luoghi sacri o di alto valore simbolico può essere una forma potente di auto-esplorazione e di crescita personale. È un’esperienza dove si esplora il vero significato dell’essere un pellegrino al giorno d’oggi e come questa pratica può arricchire la propria vita”.

Le tappe

L’international Walk Teano-Roma attraverserà 23 comuni (Roma inclusa), tutti coinvolti nell’iniziativa che si svolgerà in 14 tappe. Essi sono: Teano, Sessa Aurunca, Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Minturno, Formia, Gaeta, Itri, Fondi, M.S. Biagio, Terracina, Priverno, Sezze, Bassiano, Sermoneta, Norma, Cori, Artena, Velletri, Nemi, Castel Gandolfo, Albano Laziale, Marino e infine Roma.

Nel pieno spirito del pellegrinaggio, ogni Comune ha pensato ad una piccola accoglienza, a cui saranno presenti figure istituzionali. A questo si aggiungeranno momenti, organizzati lungo tutto il cammino, in cui i pellegrini verranno coinvolti in numerose attività al fine di far scoprire il territorio coniugandolo però alla condivisione e convivialità caratteristiche di chi s’incammina e viene accolto.