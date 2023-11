Lions Club Latina, “Tutti in Campo” al Park Hotel

I valori che rendono sana una competizione sportiva sono pochi, fondamentali ed imprescindibili: Inclusione, fair play e rispetto.

Tutte doti morali che il gruppo del Lions Club Latina Terre Pontine porta tatuato sulla propria pelle da sempre.

Sulla scia di questi valori, il Club, unitamente al Panathlon Club Latina, ha organizzato una giornata proprio all’insegna dello sport e dell’inclusione.

Sarà una manifestazione in favore della Fair Play School, con il prezioso coinvolgimento della squadra del Latina Calcio a 5, la Lazio Calcio a 8 e la Fondazione Roma.

L’evento si chiama “Tutti in Campo” e si svolgerà il 10 novembre presso il Centro Sportivo del Park Hotel, in Via Monti Lepini 156, alle ore 16.00.

Come nasce questo evento? Nasce dal fatto che i due Club si incontrano per promuovere il progetto della “Fair Play School” in favore dei più fragili, riconoscendosi uniti nella loro mission costante e continua nel tempo, per la diffusione dei valori morali, culturali ed etici di responsabilità, solidarietà, fair play quali strumenti di crescita e formazione della persona.

“L’evento è nato da un’idea di Gervasio Marini, che ringraziamo per il sostegno – dichiara l’Architetto Massimo Marini, presidente del Lions Club Latina Terre Pontine – e consideriamo l’occasione preziosa per rafforzare l’amicizia tra due realtà importanti che operano a servizio del territorio. Spero sarete lieti di partecipare alla manifestazione e che sarete numerosi. Vi assicuro che sarà un’esperienza che arricchirà tutti noi nello spirito”.