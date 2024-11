Lions Latina, arriva in casa il primo ko stagionale

Fine settimana importante quello vissuto dai Lions Volley Latina, con tutte e tre le prime squadre impegnate nelle varie competizioni:

In Serie C arriva la prima sconfitta stagionale per la squadra di coach Pozzi che, in casa, carambola contro San Paolo per 3 set a 0. La squadra ospite conquista i tre punti al Liceo Classico Dante Alighieri e scavalca, di una sola lunghezza, la formazione pontina. Dopo due gare giocate in casa, i Lions si preparano adesso alla trasferta di sabato contro il Latina Scalo;

Le leonesse di coach Bruschi sbaragliano il Gaeta e trattengono a casa loro tre punti d’oro per il proprio cammino in prima divisione. È un Latina che domina in lungo e in largo primo e terzo set, chiusi rispettivamente con i parziali di 25/9 e di 25/10. Nel secondo set il Gaeta ha provato a rialzarsi ma le padrone di casa hanno comunque risposto positivamente e hanno chiuso il set sul 25/18;

Festa anche per la prima divisione maschile che conferma le aspettative e si impone in casa propria con un netto 3-0 contro l’Itri. I ragazzi di coach Viviani controllano e chiudono tutti i set con i seguenti parziali: 25/19 – 25/17 – 25/22.