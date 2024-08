Lions Volley Latina: un eccellente percorso di crescita e nuove sfide

La Lions Volley Latina, fondata solo tre anni fa, si è rapidamente affermata come una delle principali realtà pallavolistiche della provincia di Latina, grazie a affidabilità, serietà e competenza. Con quasi 200 atleti iscritti, il club si prepara a inaugurare la sua quarta stagione agonistica con oltre 12 formazioni, suddivise tra squadre junior e senior, maschili e femminili.

Il dinamico presidente Pietro Ferrarese guida il sodalizio con entusiasmo, e anche durante l’estate non si è fermato. I ragazzi dell’Under 19 sono già al lavoro dall’inizio di agosto, puntando a una stagione di Eccellenza che inizierà ad ottobre. Le fasi preliminari del campionato prenderanno il via il 12 settembre, con il team guidato dal tecnico Viviani e sotto la supervisione del Direttore Tecnico Fortunato.

La Lions Volley Latina continua a crescere e a migliorare, consolidando la sua posizione nel panorama sportivo locale e preparando i suoi giovani atleti a sfide sempre più ambiziose.