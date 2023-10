L’Isola dello Sport, Opes Latina pronta per la due giorni in Piazza del Popolo

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna l’evento denominato “L’Isola dello Sport” organizzato dal Comitato Provinciale di Latina, in collaborazione con In Corsa Libera, Città Sport e Cultura e con il patrocinio del Coni Lazio e con il contributo del Comune di Latina.

Opes ripropone l’appuntamento nel cuore pulsante della città con un programma composto da numerose attività legate allo sport, alla cultura, al benessere, al relax ed al divertimento, nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023, presso Piazza del Popolo di Latina e le limitrofe vie interessate dalla Ztl.

“Dopo diverso tempo, la città di Latina torna ad ospitare nel suo centro nevralgico l’Isola dello Sport – commenta il Segretario Generale Opes Davide Fioriello – Un grande segnale da parte dell’Amministrazione Comunale e dell’Assessorato allo Sport che ci lascia ben sperare sul futuro sportivo della nostra città. Questo settore ha infatti bisogno di stimoli e di vetrine per accrescere il potenziale dei vari comparti di riferimento. Opes da sempre ha l’obiettivo di potenziare territorio e attività attraverso numerose manifestazioni, promuovendo le singole associazioni. Con tanto entusiasmo dunque, rinnovo l’invito alla comunità a prendere parte alla kermesse di due giorni che partirà con la CSC Student Marathon del sabato mattina e che proseguirà fino a domenica, dando modo a tanti ragazzi di esibirsi di fronte ad un grande pubblico”.

Ad inaugurare la due giorni di eventi, il taglio del nastro della seconda edizione della corsa podistica “CSC Student Marathon”, organizzata in collaborazione con Città Sport e Cultura e l’asd In Corsa Libera, annullata a maggio a causa del maltempo ed ora in programma per la mattinata di sabato 7 ottobre. L’evento coinvolgerà tutti gli studenti di Latina dalle elementari alle università oltre che il mondo dello sport. A prendervi parte, anche i ragazzi di “Special Olympics Italia”, la più grande organizzazione sportiva al mondo per le persone con disabilità intellettiva. Confermata anche la partecipazione straordinaria dell’associazione “Fair Play” (Associazione Benemerita riconosciuta dal Coni), del grande atleta, campione e testimonial Luca Zavatti e dei suoi giovani atleti.

“Il ritorno dell’Isola dello Sport rappresenta per noi un grande valore – commenta Daniele Valerio presidente del Comitato Provinciale Opes Latina – Le associazioni avranno a disposizione una vetrina come Piazza del Popolo, per potersi esibire, un modo per iniziare al meglio la nuova stagione sportiva, prendendo parte ad un grande spettacolo. Ringraziamo in anticipo tutti coloro che hanno dato adesione e prenderanno parte all’evento”.

I pomeriggi di sabato e domenica saranno dunque intrisi delle più disparate dimostrazioni dalle 16.30 alle 19. Concepita come un villaggio multifunzionale, l’Isola dello Sport sarà un concentrato di attività. Sono tanti coloro che prenderanno parte all’evento, tra cui esibizioni di calcio, calcio freestyle, youtuber, ginnastica ritmica, karate, arti marziali, calcio balilla, tennis tavolo, padel, pattinaggio, tiro dinamico, kick boxing, football americano, cinofilia e tanto altro.

Sarà un’occasione unica per divertirsi e sperimentare tanti sport. Una gigantesca palestra outdoor all’insegna dello sport e dell’attività fisica più diversa e alternativa. Un punto di aggregazione per grandi e piccini, dove condividere momenti divertenti ed imparare il valore dello sport grazie anche ai grandi campioni e testimonial.