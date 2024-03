L’isola pedonale si riduce, ma sarà arricchita: si parte il 1 aprile

Dal 1° aprile, una parte di Piazza del Popolo a Latina tornerà ad essere accessibile alle auto, dopo una sperimentazione avviata nel 2021. L’amministrazione comunale ha deciso di ridurre l’isola pedonale, mantenendo comunque alcuni servizi per i cittadini.

La sindaca Matilde Celentano ha annunciato questa decisione, sottolineando il coraggio e la responsabilità nell’implementare un’isola pedonale definitiva dopo 10 anni. Nonostante alcune divergenze iniziali, la maggioranza ha raggiunto un accordo dopo un dibattito costruttivo.

L’isola pedonale sarà arricchita di contenuti e servizi, con un arredo più ricco e la disponibilità di wifi gratuito. Le famiglie residenti nel centro avranno a disposizione uno stallo e la possibilità di carico e scarico merci per 30 minuti, anziché 20. Inoltre, non dovranno più utilizzare un disco orario per singola auto, ma per l’intero nucleo familiare.

Per agevolare i commercianti, saranno introdotti stalli con disco orario gratuito di un’ora, per incentivare le visite al centro cittadino.

Le strade che riapriranno al traffico sono via Diaz e parte di Piazza del Popolo davanti all’Intendenza di Finanza dal lunedì al venerdì, mentre nel fine settimana rimarranno chiuse. Questa riapertura consentirà la creazione di 40 nuovi stalli per la sosta a tempo, mentre per motivi di sicurezza verrà eliminato un tratto di pista ciclabile tra corso Matteotti e la piazza, appena risistemata.

Questa decisione mira a bilanciare le esigenze di mobilità e vivibilità del centro storico, tenendo conto delle esigenze dei residenti e dei commercianti.