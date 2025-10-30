L’Italia brucia, Latina all’11º posto nazionale per ettari a fuoco

La provincia di Latina si trova all’undicesimo posto con 2809 ettari di terra andati a fuoco, facendo “prendere” al territorio pontino la maglia nera del Lazio. E’ uno spaccato del rapporto “Bioeconomia delle Foreste” pubblicato da Legambiente che traccia un quadro non edificante per tutta la regione.

Il Lazio risulta essere la sesta peggior regione per totale di superficie incendiata da inizio 2025, con un totale di 4.393 ettari incendiati, di meno del 2024 con 5.248. Nella regione la copertura di bosco è di 620mila ettari totali, le province di Latina e di Frosinone sono le peggiori, entrambe tra le 20 province italiane con oltre 1.000 ettari a fuoco, con quella di Latina che si trova all’undicesimo posto nazionale con 2.809 ettari incendiati mentre a Frosinone si contano 1.289 ettari.

Il commento di Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio: “Regione e Comuni devono fare molto di più per la cura delle foreste del Lazio in chiave di contrasto agli incendi, passando inequivocabilmente da far rispettare le regole che vogliono lo stop a molte attività agro-silvo-pastorali e venatorie, nei perimetri attraversati dal fuoco negli anni precedenti: regole purtroppo spesso ridotte a carta straccia sui territori. E tanto ancora va fatto in chiave di certificazione forestale, come di tutela, perché per raggiungere gli obiettivi europei, facendo delle tantissime foreste del Lazio uno dei grandi strumenti di contrasto alla crisi climatica, con i servizi ecosistemici e di sviluppo sostenibile che il patrimonio forestale può garantire. Aumentare la quantità di parchi regionali e quindi territorio protetto, come anche garantirne una gestione forte e corretta, sono chiavi indispensabili per migliorare la qualità ambientale e lo sviluppo delle green economy nel Lazio”.

Di fronte agli obiettivi europei di tutela del 30% della superficie, nel Lazio le aree naturali tutelate coprono il 28% del territorio regionale, ma le aree protette coprono il 13% della regione.