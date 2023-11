Lite con mazza da baseball e bottiglie, tre denunce in viale Nervi

Episodio di follia la scorsa notte in viale Nervi a Latina, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti dopo una segnalazione di una lite in corso tra tre persone: due uomini ed una donna.

Una volta sul posto i militari hanno trovato i due uomini con in mano una bottiglia di vetro rotta ed una mazza da baseball. La donna invece, durante i controlli, ha dato in escandescenza, offendendo e minacciando i carabinieri.

Per i due è scattata la denuncia per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere mentre la donna, è stata denunciata per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.