Lite in casa a Maenza, anziano aggredisce la nipote con un’ascia

Momenti di follia nella tarda serata di ieri a Maenza, dove un anziano di 81 anni ha aggredito con un’ascia la nipote di 50 anni. Fortunatamente per lei “solo” tantissima paura e il ricorso al Punto di Assistenza Territoriale (P.A.T.) di Priverno. Una lite degenerata, che poteva trasformarsi in tragedia. I carabinieri intervenuti hanno ascoltato la versione dei fatti da entrambi, cercando di ricostruire l’inquietante accaduto. Per lui è scattata la denuncia per lesioni personali e minacce aggravate nei confronti della donna.