Lite sull’Epitaffio degenera in aggressione: ferito un uomo

Un banale diverbio per questioni di viabilità si è trasformato in una violenta aggressione in via Epitaffio, alle porte di Latina. Due automobilisti, dopo una discussione animata, sono arrivati alle mani, costringendo alcuni agenti della volante di Polizia ad intervenire per riportare la calma. La lite è degenerata rapidamente, lasciando uno dei due conducenti con conseguenze fisiche tali da richiedere l’arrivo dei soccorsi sanitari.

Secondo una prima ricostruzione delle autorità – come riporta anche l’edizione odierna del quotidiano Latina Oggi – dopo lo scambio di insulti e accuse, uno dei due uomini avrebbe colpito l’altro con una serie di pugni, provocandogli lesioni ritenute abbastanza gravi dai sanitari. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha prestato le prime cure alla vittima, successivamente trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti per ulteriori accertamenti e trattamenti specialistici.

Gli agenti hanno proceduto all’identificazione dei due automobilisti e alla raccolta delle rispettive versioni dei fatti, mentre l’intera vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.