Lite violenta tra parenti a Gaeta, ferito un cinquantenne: nessuno parla

Una lite tra due parenti è degenerata in violenza alla periferia di Gaeta, in una strada deserta che collega la città a Itri. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di giovedì e ha coinvolto un cinquantenne di Itri e un altro uomo, armati rispettivamente di bastone e coltello.

L’incontro, che si è trasformato in un’aggressione brutale, sembra essere scaturito da un debito pregresso, anche se i motivi esatti restano poco chiari. Il cinquantenne ha riportato gravi ferite alla testa e alle gambe ed è stato soccorso dal 118 dopo aver chiamato personalmente i soccorsi. Trasportato all’ospedale “Dono Svizzero” di Formia, è stato refertato con una prognosi di 30 giorni.

I carabinieri di Formia, allertati dai medici, hanno trovato sul luogo dell’incontro un coltello abbandonato, presumibilmente usato durante la colluttazione. Entrambi i coinvolti, però, non hanno collaborato con le autorità. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire l’accaduto, esaminando anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza delle aziende vicine.

L’informativa preliminare, inviata alla Procura di Cassino, ipotizza il reato di tentato omicidio per uno degli uomini e lesioni gravi per l’altro. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente i dettagli e le cause che hanno portato alla violenta lite.