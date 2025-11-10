Liti tra insegnati e carenze strutturali, lettera dei genitori della scuola di Borgo Vodice

Alla scuola “Michele De Ruosi” di Borgo Vodice, plesso dell’Istituto Omnicomprensivo “Giulio Cesare” di Sabaudia, monta la protesta di un gruppo di genitori che denuncia condizioni critiche sia sul piano strutturale sia su quello educativo.

Secondo quanto riportato in una lettera inviata dagli stessi genitori all’interno della scuola si sarebbero verificati contrasti tra insegnanti durante l’orario di lezione, toni sopra le righe e comportamenti ritenuti poco rispettosi verso gli alunni. «I bambini entrano in classe con timore», riferiscono alcune famiglie, che sostengono di aver più volte chiesto un intervento senza riscontri concreti.

Alla dimensione educativa si aggiunge quella, altrettanto pesante, delle carenze strutturali: climatizzatori guasti, perdite d’acqua, plafoniere instabili, frequenti interruzioni del riscaldamento e barriere architettoniche ancora presenti. Criticata anche la gestione delle risorse, con raccolte fondi promosse dai genitori che — stando alle lamentele — finirebbero per coprire spese non urgenti, mentre mancano dotazioni basilari.

Alcuni genitori parlano inoltre di segnalazioni PEC sullo stato dell’edificio inviate in ritardo o non trasmesse, con il rischio di ritardare ulteriormente gli interventi necessari.

«Chiediamo che i nostri figli possano crescere in un ambiente sicuro e adeguato», affermano i firmatari della lettera, che ammoniscono: «Non siamo più disposti a tollerare questa situazione».