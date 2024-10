Litigano per una donna e lo accoltella, grave un 41enne di Cisterna

Ci sarebbe una rivalità sentimentale alla base dell’accoltellamento avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Lariano, dove ad avere la peggio è stato un 41enne di Cisterna.

Erano da poco passate le 18 quando la vittima ha cominciato a litigare all’interno di un bar con un 48enne del posto. Una discussione che è vertiginosamente precipitata con l’uomo originario di Cisterna che è stato raggiunto all’addome da quattro coltellate, inferte con un paio di forbici da elettricista e un coltello.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che in pochi minuti hanno stabilizzato il 41enne, trasportandolo d’urgenza all’Ospedale di Velletri dove si trova tutt’ora in gravi condizioni. L’aggressore è stato immediatamente rintracciato dai carabinieri della stazione di Lariano, che lo hanno trovato a qualche centinaio di metri dall’accaduto ancora con le mani sporche di sangue. I militari hanno poi rinvenuto anche le armi bianche utilizzate per l’accoltellamento, nascoste dietro una siepe.

Il 48enne è stato tratto in arresto per tentato omicidio, e su disposizione della Procura di Velletri, è stato tradotto in carcere.