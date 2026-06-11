Litorale di Latina sempre più green: sì alla nuova pista ciclabile

Svolta green e una nuova spinta alla mobilità sostenibile per il litorale di Latina. La Giunta comunale ha approvato oggi il Documento di Indirizzo alla Progettazione (Dip) per la realizzazione di una nuova pista ciclabile in strada Casilina-Sud. L’opera, che prevede un investimento complessivo stimato di 350.000 euro, punta a rivoluzionare la viabilità della Marina, collegando in modo sicuro e continuo le infrastrutture ciclabili già esistenti.

L’atto deliberativo è stato redatto dall’ingegnere Angelica Vagnozzi, dirigente del dipartimento Lavori pubblici, seguendo l’indirizzo politico del vice sindaco e assessore con delega ai Lavori pubblici, Massimiliano Carnevale. Grazie al parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, la delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile: l’obiettivo della giunta è accelerare i tempi tecnici e burocratici per inserire tempestivamente l’opera nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2026-2028.

Il nuovo percorso si svilupperà lungo la Strada Casilina, partendo dall’incrocio di via Massaro fino a raggiungere il parcheggio Casilina di Latina Lido. Si tratta di un posizionamento strategico: l’opera si interconnetterà con la pista ciclabile già presente in via Lungomare Pontino e si collegherà alla progettazione in corso per il completamento di via Massaro (anch’essa dotata di corsia ciclabile fino a viale Pennacchi). In questo modo prenderà forma una vera e propria rete integrata per la mobilità lenta sul litorale.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, il comune di Latina ha già inoltrato una richiesta formale all’autorità di gestione per attingere ai fondi europei dedicati alla 2ª Fase del finanziamento Pr Fesr 2021-2027. Qualora non si sbloccassero i canali europei, l’amministrazione ha previsto come alternativa il ricorso a finanziamenti nazionali o regionali.

“L’approvazione del Dip rappresenta un passo fondamentale e coerente con la nostra visione di una Latina sempre più verde, moderna e accessibile”, ha affermato con soddisfazione il sindaco Matilde Celentano. “Questo intervento risponde in pieno alle linee guida europee e si inserisce nel quadro del nostro Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums). Dare ai cittadini e ai turisti la possibilità di muoversi in totale sicurezza, riducendo l’impatto ambientale, significa investire concretamente sulla salute della nostra comunità”.

A farle eco è il vice sindaco Massimiliano Carnevale: “Mettiamo un tassello decisivo per la creazione di un circuito ciclabile continuo e strategico sul litorale, eliminando le frammentazioni del passato. Abbiamo voluto dare un’accelerazione immediata alle procedure amministrative. Parliamo di un investimento che trasformerà la viabilità della Marina, coniugando sicurezza stradale, riqualificazione urbanistica e rispetto del paesaggio”.