Litorale e isole pontine sotto la lente della Finanza, rafforzati i controlli

Il mese di agosto rappresenta il mese clou per quanto riguarda il traffico turistico sulle principali mete turistiche del litorale pontine e sulle isole dell’Arcipelago pontino, in primis Ponza e Ventotene. Per questo la Guardia di Finanza del ROAN, ha intensificato i controlli sia via mare che via terra.

La “task force” impiegata dal 12 al 20 agosto, con il supporto di tutti gli uomini del Reparto Operativo Aeronavale, ha contribuito, nel complesso, ad attuare il dispositivo di vigilanza aeromarittima con un totale di 126 missioni operative suddivise tra interventi in mare, pattuglie a terra e sorvoli aerei effettuando 380 ore di moto ed 11 ore di volo, 180 controlli di polizia e l’identificazione di 506 persone, che hanno portato ad elevare un totale di 248 verbali, in massima parte legati a violazioni al Codice della Navigazione.

Le Fiamme Gialle Aeronavali hanno svolto missioni con compiti che hanno spaziato dal mantenimento dell’Ordine e Sicurezza Pubblica in mare, alle attività di controllo di Polizia Economico Finanziaria a quelle di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti via mare.