Litorale, scatta il piano manutenzione per passerelle e docce

Operai al lavoro sul lungomare. Sono ufficialmente partiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che interesseranno il litorale in vista dell’estate. Il piano prevede il ripristino delle passerelle, la sistemazione dei camminamenti e l’installazione delle docce pubbliche, con un cronoprogramma serrato: il cantiere dovrà chiudersi entro la metà di maggio in vista dell’inizio della stagione balneare.

L’attenzione dei tecnici è rivolta in particolare ai tratti più critici, come quelli di Capo Portiere e Foce Verde, dove molte strutture risultano danneggiate dalle intemperie invernali.

“Un’azione concreta che segna un cambio di passo rispetto al passato, ha dichiarato l’assessore alla Marina, Gianluca Di Cocco. Mai prima d’ora tali lavorazioni erano state avviate con questa rapidità. Vogliamo un litorale accogliente e sicuro già per l’inizio della stagione.”