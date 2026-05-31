Litorale: un violento incendio distrugge l’ingresso del Tortuga Beach Club

Un violento incendio ha colpito duramente il litorale di Latina nel corso della notte, distruggendo completamente la passerella d’accesso e l’intera area d’ingresso dello stabilimento balneare “Tortuga Beach Club”. La struttura sorge nel tratto di costa che collega l’incrocio di Capoportiere a Foce Verde.

L’allarme è scattato tempestivamente, permettendo l’immediato intervento sul posto dei vigili del fuoco. Le squadre di soccorso hanno lavorato intensamente per domare le fiamme e circoscrivere il rogo, ma la rapidità con cui il fuoco si è propagato ha reso inevitabile la distruzione delle strutture in legno esterne. Fortunatamente, data l’ora tarda, l’intera zona era deserta: i danni materiali subiti dallo stabilimento appaiono ingenti già da una prima valutazione.

In mattinata, l’assessore alla marina del comune di Latina, Gianluca Di Cocco, è intervenuto pubblicamente sui canali social per esprimere vicinanza e solidarietà ai gestori della struttura colpito:

“Questa notte un incendio ha danneggiato l’insegna e l’ingresso dello stabilimento balneare Tortuga, sul lido di Latina. Desidero esprimere la mia vicinanza agli amici Massimo e Simona e a tutto lo staff per il danno subito. In queste ore gli investigatori stanno lavorando per accertare le cause dell’incendio e fare piena luce sull’accaduto.

A Massimo, Simona e a tutti i collaboratori del Tortuga rivolgo un sincero augurio di pronta ripresa. Sono certo che sapranno reagire con forza e determinazione a questo momento difficile, tornando presto ad accogliere cittadini e turisti e affrontando una stagione ricca di soddisfazioni e successi.”

Il pesante danneggiamento delle strutture d’accesso giunge nel momento peggiore per gli operatori del Tortuga Beach Club, proprio in concomitanza con i giorni dell’apertura ufficiale della stagione balneare, un periodo cruciale per l’economia turistica e per l’indotto del litorale pontino.