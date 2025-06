Litoranea, al via i lavori di messa in sicurezza tra Sabaudia e San Felice

Lunedì inizieranno i lavori di sagomatura e manutenzione straordinaria della viabilità lungo alcuni tratti della Litoranea, nelle zone di Sabaudia e San Felice Circeo per consentire il miglioramento della sicurezza degli utenti della strada. È quanto fa sapere la provincia di Latina che, in un comunicato stampa, fornisce anche i dettagli in merito ai lavori che andranno a cominciare. Durante la manutenzione, sarà disposta la chiusura temporanea al traffico esclusivamente nella fascia oraria 07.00 – 18.00 e per i tratti interessati quali:

Tratto 1: dal km 21+400 (rotatoria tra Migliara 53 e Via Biancamano) al km 22+950 (rotatoria tra Via Carlo Alberto, Migliara 54 e Migliara 56);

Tratto 2: dal km 25+000 (rotatoria con Migliara 58) al km 26+000 (intersezione con Via Molella).

Le chiusure saranno effettuate nei giorni compresi tra il 23 e il 27 giugno e dal 30 giugno al 4 luglio, fino al termine dei lavori. Sarà sempre garantito il transito ai residenti, ai mezzi di soccorso e ai servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

In merito alla situazione si è espresso anche Gerardo Stefanelli, Presidente della Provincia di Latina: “Questi interventi rappresentano un passo fondamentale per garantire maggiore sicurezza e una migliore percorribilità su una delle arterie più importanti del nostro litorale. Siamo consapevoli dei disagi temporanei che la chiusura comporterà, ma contiamo sulla collaborazione di cittadini e turisti per consentire una rapida ed efficace esecuzione delle opere. Investire nella manutenzione delle infrastrutture significa investire nella qualità della vita del nostro territorio”.