Littoriana Futsal, sogno Serie A: domenica la sfida decisiva in Puglia

La Littoriana Futsal è a un passo dalle Final Four per la promozione in Serie A. Le nerazzurre, protagoniste di una stagione complicata dagli infortuni, hanno chiuso al terzo posto il Girone C di Serie B di calcio a 5 femminile e ora si giocano tutto nella trasferta decisiva contro il Cap San Michele.

Dopo aver superato il primo turno playoff, le ragazze di Marco Abati sono attese domenica 10 maggio in Puglia, contro una formazione arrivata seconda in campionato ma già battuta dalle pontine nel finale di stagione. In palio l’accesso alle Final Four per la promozione nella massima serie.

Determinante il contributo di Federica Marzi, capocannoniere del girone, e delle prestazioni del portiere Diletta Ursetta, oltre al lavoro dello staff tecnico guidato da Abati e dal preparatore Massimo Mancini.

Domenica scorsa la Littoriana aveva superato il Nora con un netto 5-3 al PalaPark di Latina, confermando solidità e carattere nonostante le difficoltà.

“Un progetto portato avanti con sacrificio e passione – ha dichiarato il presidente Silviano Cascarini – ora ci giochiamo una partita difficile ma non impossibile”.