Fondi, Carnevale festeggia con oltre il 60% dei consensi al primo turno

Una vittoria schiacciante al primo turno per Vincenzo Carnevale, con oltre il 63% dei 16.355, che sono andati a votare, ovvero il 68.96% degli aventi diritto. Stavolta, rispetto al 2020, quando Beniamino Maschietto prevalse su Luigi Parisella, è bastato il primo turno.

L’ex vice sindaco Vincenzo Carnevale si avvia a chiudere la tornata elettorale superando le 12.000 preferenze, lasciando davvero poco glia avversari: Annarita Del Sole (2.536), Salvatore Venditti (1950), Francesco Ciccone (1832) e Tonino De Parolis (495).

Si prospetta anche un successone come rappresentanza della coalizione in consiglio comunale, mentre la vittoria di Vincenzo Carnevale conferma l’egemonia del senatore Claudio Fazzone, che ha scelto una figura vincente per proseguire l’amministrazione comunale di Fondi all’insegna della continuità, che verrà rispecchiata dagli scranni occupati da esponenti di Forza Italia e le liste di centrodestra Litorale Fondano, iO Si, Noi per Fondi e FONDI AZZURRA.