LIVE | I risultati delle elezioni comunali in provincia di Latina

*=SINDACO USCENTE

17.20 – Rocca Massima, è Lucarelli sindaco.

17.00 – Risultati anche a Spigno Saturnia, Marco Vento è il nuovo sindaco.

16.56 – Maenza ha il suo nuovo sindaco, è Loreto Polidoro.

16.40 – Il brindisi di Pina Giovannoli, la riconferma come sindaco di Sermoneta è ufficiale

16.05 – Giuseppina Giovannoli sarà per la quarta volta sindaco di Sermoneta.



15.56 – Maenza, aperta la corsa tra Polidoro e Sperduti. Il primo è in vantaggio.

15.56 – Prossedi, vittoria schiacciante di Angelo Pincivero. Si appresta ad iniziare il suo terzo mandato con il 90% delle preferenze.

15.52 – Monte San Biagio, vicina la riconferma di Carnevale sindaco.

15.10 – Arrivano i risultati delle prime sezioni. Nella Sezione 7 di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli domina con il 56.4%.

14.20 – I DUELLI: A Maenza i due candidati sono Loreto Polidoro e Claudio Sperduti (SU*). A Monte San Biagio duello a due tra Ermanna Casale e Federico Carnevale (SU). Prossedi porta tre candidati, nei nomi di Loriano Agnessi, Ornella Mastrantoni e Angelo Pincivero (SU). Mario Lucarelli e Guido Angiello si contendono invece la fascia di Rocca Massima.

Sermoneta impegnata al voto, ben 10 le sezioni e 4 i candidati: Antonio Di Lenola, Giuseppina Giovannoli (SU), Sonia Pecorilli ed Emanuele Agostini. 3 i candidati invece di Spigno Saturnia: Salvatore Vento (SU), Williams di Cesare e Marco Vento.

Sono sei i comuni che sabato 8 e domenica 9 giugno sono tornati alle urne per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale: Maenza, Monte san Biagio, Prossedi, Rocca Massima, Sermoneta e Spigno Saturnia.

Quasi due ore dopo la chiusura dei seggi, alle 23 di domenica 9 giugno, il Ministero dell’Interno ha diffuso i dati che ora sono definitivi. In media nei sei comuni pontini ha votato circa il 73% degli elettori. Quello di Rocca Massima è il centro in cui l’affluenza è stata più alta, a Spigno Saturnia si conferma la più bassa. Da evidenziare come solo a Prossedi l’affluenza di questa tornata sia più alta della precedente.

LatinaCorriere.it ha seguito insieme a voi lo spoglio dei voti grazie al LIVE del nostro sito.