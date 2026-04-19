LIVE | Latina-Casertana 2-0, Parigi firma il raddoppio dal dischetto

Le luci del Francioni si accendono su una notte che non ammette repliche. La 37esima giornata del girone C di Serie C Sky Wi-Fi, non è solo calcio di fine aprile. Quella tra Latina e Casertana è una partita a scacchi dove ogni mossa può valere il destino di una stagione.

Per i pontini di mister Volpe è un vero e proprio spartiacque. Attualmente al 16° posto con 36 punti, il Latina si trova in piena zona playout e ha l’obbligo di muovere la classifica per evitare brutte sorprese e cercare di agganciare la salvezza diretta (occupata dal Sorrento a +1). Dopo il passo falso interno contro il Casarano, Volpe chiede ai suoi una prova di carattere, con la permanenza in categoria che passa inevitabilmente dalla partita di questa sera.

Dall’altra parte, i campani arrivano a Latina con la consapevolezza della propria forza. Solidamente al 3° posto con 65 punti, la squadra di Caserta ha un obiettivo chiaro, ossia difendere il piazzamento sul podio per garantirsi i vantaggi del sorteggio nei playoff (salto dei primi turni e fattore campo), con Salernitana e Cosenza che premono a soli due punti di distanza.

Le formazioni ufficiali

Latina(3-4-2-1): Mastrantonio; Parodi, Marenco, Calabrese; Ercolano, De Ciancio, De Cristofaro, Lipani; Cioffi, Riccardi; Parigi. Allenatore: Gennaro Volpe.

Casertana(3-5-2): De Lucia; Llano, Heinz, Butic, Leone, Pezzella, Oukhadda, Girelli, Martino, Rocchi, Casarotto. Allenatore: Federico Coppitelli.

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La diretta

Si aspetta la contemporaneità in tutti i campi.

1’pt Fischio d’inizio al Francioni

2’pt Parte subito forte la Casertana, subito calcio d’angolo. Dagli sviluppi c’è il tiro da fuori area di Leone finisce in curva.

4’pt Risponde prontamente il Latina, Cioffi prova lo spunto dal fondo ma libera la difesa campana.

9’pt Il Latina prova a prendere in mano il pallino del gioco, corner di Riccardi e Calabrese non riesce a dar forza al pallone.

10’pt Ammonizione in casa Latina, punito un fallo di Lipani.

14’pt Palla gol Casertana. Punizione dalla trequarti, esce a vuoto Mastrantonio bravo Di Ciancio a sventare il pericolo.

16’pt Ancora Cioffi scatenato sulla sinistra. Il numero 77 nerazzurro mette la palla dietro Parigi scarica su Ercolano che spara alto.

18’pt FVS da parte della Casertana. Coppitelli chiama la card per un presunto fallo di Marenco in area su Casarotto.

19’pt Dopo la revisione Mastrodomenico decide di non dare il rigore alla Casertana.

28’pt Il Latina prova a muover palla per allargare la difesa campana, ma manca la precisione nell’ultimo passaggio.

30’pt Buca Parodi a centrocampo, riparte la Casertana. Bravo Calabrese a evitare il peggio e a mandare in angolo.

34’pt La Casertana si difende con ordine, ma quando riparte da l’idea di poter far male al Latina.

36’pt La Casertana trova il gol del vantaggio con Llano, ma Mastrodomenico annulla per posizione di fuorigioco.

39’pt Prova a rispondere il Latina, palla sul secondo palo di Riccardi a cercare Cioffi che però non arriva.

40’pt Ora è il Latina a reclamare un calcio di rigore. Steso in area Lipani, mister Volpe si gioca la card.

42’pt Ci prova dalla distanza Riccardi. Il suo tiro esce di poco alla sinistra di De Lucia.

45’pt Concessi 3 minuti di recupero.

47’pt Forcing finale del Latina. Palla ancora dentro l’area della Casertana con De Cristofaro che prova a colpire di testa ma respinge la retroguardia.

1’st Squadre di nuovo in campo, si riparte.

2’st Parte subito all’attacco il Latina, palla in profondità per Riccardi che dal fondo tenta il cross. La difesa devia però in angolo.

7’st Ancora pericoloso il Latina, palla in area per Parigi che colpisce di testa. De Lucia devia in angolo.

9′ Doppio cambio Casertana: esce Leone dentro Sako, esce poi Oukhadda ed entra Liotti.

14’pt Si gioca a ritmi notevolmente più bassi rispetto alla prima parte di gara.

16’st Goooool del Latina. I nerazzurri trovano il vantaggio. Ha segnato Lipani, bravo a sfruttare la respinta di De Lucia e a mettere in rete.

23’st Ancora Latina pericoloso in ripartenza, Ercolano serve Cioffi in profondità. L’esterno nerazzurro si fa murare il tiro.

24’st Calcio di rigore per il Latina, De Cristofaro steso in area da Heinz. Mastrodomenico non può far altro che concedere un penalty sacrosanto ai pontini.

27’st Raddoppia il Latinaaaa. Dopo la review all’FVS, confermato il rigore. Dal dischetto va Parigi che non sbaglia.

30’st Doppio cambio in casa Latina. Escono Riccardi e Cioffi ed entrano Fasan e D’Angelo.

39’st Esce Lipani dentro Hergheligiu. Latina che gestisce con ordine il doppio vantaggio.

42’st Latina chiuso dietro, non si rischia nulla in questi minuti finali. Nel frattempo entra Silla ed esce bomber Parigi.

45’st Concessi 5 minuti di recupero.