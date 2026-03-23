LIVE – Referendum, al momento in Provincia vince il Sì

Urne aperte e operazioni di scrutinio in corso per il referendum costituzionale sulla riforma dell’ordinamento giurisdizionale. In tutta la provincia di Latina si sta votando e contando con attenzione, in una consultazione che non prevede quorum e che quindi sarà valida indipendentemente dall’affluenza registrata.

Il Latina Corriere segue in tempo reale l’andamento dello scrutinio, aggiornando costantemente i dati provenienti dalle sezioni del territorio pontino. Un monitoraggio continuo per raccontare passo dopo passo l’evoluzione del voto e offrire un quadro chiaro e immediato ai lettori.

Si tratta di un passaggio importante, chiamato a incidere su uno degli asset centrali dello Stato: la giustizia. Per questo motivo l’attenzione resta alta, sia tra i cittadini che tra gli addetti ai lavori, mentre dai seggi iniziano ad arrivare i primi risultati.

Un dato che, almeno al momento, sembra andare in controtendenza rispetto al quadro nazionale, dove il “No” risulta prevalente. In provincia di Latina, infatti, l’orientamento appare diverso, con una maggiore apertura verso la riforma.

Alle ore 16:40, con 361 sezioni scrutinate su 513, il “Sì” è avanti con 91.601 voti pari al 53,41%, mentre il “No” si ferma a 79.919 voti, pari al 46,59%. Un risultato parziale che conferma, al momento, una direzione opposta rispetto al dato nazionale.