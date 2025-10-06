ll Giro dell’Agro Pontino fa tappa a Frasso con il Memorial Giuliani

Sarà una domenica di grande ciclismo quella del 12 ottobre, con la 22ª tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes, valida come 15° Memorial Davide Giuliani. L’evento, organizzato dal Terracina Cycling Team, si terrà a Frasso (Sonnino) e promette spettacolo e adrenalina su un percorso classico ma sempre insidioso, nel cuore della pianura pontina. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 7:00 presso il Bar Centrale di Frasso, frazione di Sonnino (LT), con la partenza ufficiale alle 9:00.

Il tracciato si snoderà lungo circa 70 chilometri, con sei giri del circuito Frasso – Migliara 55 (SP73) – Strada delle Pignatte – Strada dei Comunali – Strada del Frassineto – Via Sant’Ilario – Via Tre Ponti – NSA 255 Terracina Prossedi – Frasso. Una gara completamente pianeggiante, ma tutt’altro che semplice: in passato questo stesso percorso è stato spesso teatro di fughe coraggiose e attacchi decisivi. Sono previsti due punti da scalare con tre punti bonus che potrebbero rivelarsi decisivi per la classifica.

“Siamo felici di riportare alla luce un vecchio tracciato con l’arrivo nel centro abitato di Frasso che ha fatto la storia del Giro dell’Agro Pontino – dichiara la Commissione ciclistica OPES – Il ritorno a Frasso rappresenta un omaggio alla tradizione e alla passione per il ciclismo di questo territorio. Un ringraziamento speciale va al Terracina Cycling Team e in particolare a Gianluca D’Amico (presidente) e Fabio Farozza (vicepresidente), che si sono impegnati in prima persona per organizzare e preparare tutto nel migliore dei modi”.

Il Memorial Davide Giuliani non è solo una competizione sportiva, ma anche un momento di ricordo e condivisione. La comunità di Frasso si prepara ad accogliere atleti, appassionati e famiglie per una giornata dedicata allo sport, alla memoria e al territorio.