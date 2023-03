Lunedì prossimo, il 3 aprile presso l’aula magna dell’istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina, alle ore 11:15, gli studenti dell’indirizzo amministrazione finanza e marketing a curvatura sportiva, parteciperanno alla conferenza organizzata in collaborazione con la “Lega dei Collezionisti”, dal titolo “l’evoluzione del marketing nel mondo del calcio”.

Grazie al marketing, verrà raccontato come il calcio, è diventato una vera e propria industria che muove miliardi di euro.

A parlarne saranno i dirigenti della Lega dei Collezionisti: il presidente Agostino Lattuille, il professore Cesare Coletta (Università di Cassino – dipartimento di Economia e Giurisprudenza), Marco Cianfanelli collezionista di gagliardetti di calcio e il professore Dino Iavarone Vicepreside del Vittorio Veneto Salvemini nonché referente dell’indirizzo a Curvatura Sportiva.

Durante la conferenza saranno proiettate immagini, video ed esposti alcuni cimeli del calcio per far vedere fisicamente agli studenti, come aziende di tutte le categorie merceologiche, abbiano cercato nel tempo un modo per collaborare con il mondo del calcio, pur di assimilare la propria immagine aziendale ai valori dello sport più diffuso del mondo.