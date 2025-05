Lo minacciano dopo la rapina: partono denunce a Sabaudia

Tre uomini di origine indiana, di età compresa tra i 21 e i 30 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Sabaudia per il reato di rapina in concorso. L’indagine è partita in seguito alla denuncia presentata da un connazionale, vittima di un’aggressione avvenuta lo scorso 5 maggio, durante la quale gli sono stati sottratti del denaro e una catenina in oro.

Le attività investigative condotte dai militari hanno permesso di identificare i tre presunti autori della rapina, che sarebbero entrati in azione insieme per colpire la vittima.

Durante le indagini, i carabinieri hanno individuato anche un quarto soggetto, un 27enne già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile – in concorso con uno dei tre denunciati – del reato di tentata estorsione. I due avrebbero minacciato la vittima della rapina, pretendendo 2.000 euro in cambio del silenzio, minacciando di diffondere sui social un video dell’aggressione subita.