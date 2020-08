Lo schiacciatore della Top volley Cisterna, Luigi Randazzo, si racconta alla Rai, intervistato da Maurizio Colantoni, nella prestigiosa location di Palazzo Caetani. Lo speciale è andato in onda ieri sera su Rai 2 nel tg di Rai Sport. L’intervista è stata girata completamente all’interno di Palazzo Caetani, con lo sfondo della Sala Zuccari e dei suoi affreschi, il siciliano Randazzo ha raccontato la sua vita, i suoi sogni e le sue aspettative. Sono state effettuate riprese anche nel Palazzetto dello sport di via delle Province dove la squadra si è allenata agli ordini di coach Tubertini e del suo staff.

“Torno carico e sono pronto a fare bene, sono un ragazzo che non molla mai e che ha tanta voglia di vincere e tornare in campo visto che c’è tanta voglia di giocare da parte di tutti – spiega Randazzo, 26 anni, uno degli schiacciatori a disposizione di coach Lorenzo Tubertini – ci sono tanti grandi nomi nella nostra squadra, s’è creato un gruppo che deve fare bene, ma ora dobbiamo lavorare tanto e legare molto sia dentro sia fuori dal campo. Siamo una squadra costruita per puntare ai play-off con tanti giocatori di alto livello e che hanno fame”.