Lo sorprendono con la droga, lui minaccia i carabinieri: denunciato 19enne di Sezze

Un normale controllo alla circolazione stradale si è trasformato in un intervento ben più complicato per i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina, che nella notte dell’11 ottobre hanno denunciato in stato di libertà un 19enne residente a Sezze (LT) per oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Il giovane viaggiava come passeggero su un’auto guidata da un coetaneo, quando è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri. Insospettiti dal suo atteggiamento nervoso, i militari hanno proceduto a una perquisizione personale e del veicolo, rinvenendo oltre un grammo di hashish nascosto nella tasca dello sportello anteriore, sostanza riconducibile proprio al 19enne.

Durante le fasi del controllo, il ragazzo ha iniziato a insultare e minacciare i militari, atteggiamento che ha fatto scattare la denuncia per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Inoltre, il giovane è stato segnalato all’Autorità Amministrativa come assuntore di sostanze stupefacenti, con la droga è stata sequestrata per essere poi sottoposta ad analisi di laboratorio.