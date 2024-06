Lo spaccio della droga gestito dalle donne tra il Nicolosi e Campo Boario, blitz all’alba

Spaccio di droga tra i quartieri Campo Boario e Nicolosi gestito nella maggior dei casi dalle donne, in sostituzione degli uomini in carcere. Sono destinatarie di 8 delle 11 misure di custodia cautelare eseguite a partire dall’alba di oggi, da parte dei dei carabinieri del Comando Provinciale di Latina. Dalle indagini coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Roma risulta come l’organizzazione fosse ben strutturata, vendendo droga dalle feritoie ricavate dalle porte blindate degli appartamenti (avviene in altre piazze di spaccio Scampia e Tor Bella Monaca), spesso di proprietà dell’ATER e occupati abusivamente. Oppure venivano costruiti abusivamente immobili in zona agricola non edificabile. L’accusa è di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Intorno alle 11 è prevista una conferenza stampa per fornire ulteriori dettagli dell’operazione, da parte del Tenente Colonello Antonio De Lise, Comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Latina.