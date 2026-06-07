Lo street food fa tappa a Latina: Piazza San Marco si fa internazionale

Preparate i palati: il viaggio gastronomico più atteso dell’anno sta per sbarcare nuovamente nel capoluogo pontino. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, il Parco San Marco di Latina si trasformerà nella capitale del gusto all’aperto ospitando la nuova tappa del tour nazionale dell’International Street Food.

L’evento, che celebra le migliori specialità culinarie italiane e mondiali, è a ingresso totalmente gratuito e promette di animare il weekend con profumi, sapori e tanta convivialità.

Saranno presenti opzioni di cibo e birra senza glutine, per permettere a tutti di godersi la festa in totale sicurezza.

Per non perdere nemmeno un assaggio, ecco gli orari di apertura degli stand posizionati nel cuore verde di Latina:

Venerdì 12 giugno: dalle ore 18:00 alle 24:00

Sabato 13 giugno: dalle ore 12:00 alle 24:00 (orario continuato)

Domenica 14 giugno: dalle ore 12:00 alle 24:00 (orario continuato)