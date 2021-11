Località “Calcatore” Terracina, Caringi e Feudi chiedono messa in sicurezza

I Consiglieri Comunali Luca Caringi e Alessandra Feudi, mediante interrogazione a risposta orale, hanno chiesto all’Amministrazione comunale di Terracina di intervenire con urgenza per la messa in sicurezza di “Località Calcatore”.

Il sollecito di intervento è volto alla rimozione del pericolo per veicoli e pedoni che perdura da mesi all’altezza del primo passaggio a livello (intersezione via Scifelle – via Appia Antica) causato dall’assenza di guard-rail e di un masso sul ciglio di via Appia Antica.

Il testo è indirizzato al presidente del consiglio comunale, Gianni Percoco, al sindaco del Comune di Terracina, Roberta Ludovica Tintari, all’assessore ai lavori pubblici, Danilo Zomparelli e per conoscenza al segretario generale, dott.ssa Grazia Trabucco.

Viene evidenziato come alla fine del mese di agosto in località Calcatore, e precisamente nei pressi del primo passaggio a livello, intersezione via Scifelle/via Appia Antica, sia ceduto il guard-rail e contestualmente sia franato un grosso masso sul ciglio di via Appia Antica. “Trattandosi un incrocio particolarmente trafficato e caratterizzato da un evidente restringimento della carreggiata- scrivono i consiglieri – tale situazione rappresenta un pericolo per tutti i veicoli e pedoni causato da un lato dall’assenza di guard-rail e protezioni adeguate e a norma, e dall’altro dalla presenza di un grosso masso franato e all’oggi ancora presente sul ciglio di via Appia Antica.

Feudi e Caringi chiedono un urgente intervento di ripristino ed interrogano il Sindaco e l’assessore ai lavori pubblici, “circa le motivazioni che hanno impedito un intervento, urgente e indifferibile, di ripristino delle condizioni di sicurezza secondo gli standard richiesti dalla legge – e contestualmente chiedono – di attuare tempestivamente misure idonee a rimuovere l’evidente pericolo per tutti i veicoli e pedoni”.