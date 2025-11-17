Loculi e ossari nuovi al cimitero di Castagneto, approvato il progetto

La Giunta comunale di Formia ha approvato il progetto di realizzazione di nuovi loculi e di nuovi ossari presso il cimitero di Castagneto. Solo un mese fa è stata ultimata la costruzione di 220 ossari ed ora l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, mette in campo un’altra azione finalizzata a dare una risposta concreta ad un’esigenza che si trascina da anni.

Per il sindaco Taddeo, infatti, si tratta di una problematica che non può essere rinviata e per questo sta attuando una programmazione attenta e responsabile, capace di fronteggiare l’emergenza attuale, ma anche di prevenire future carenze e garantire un servizio efficiente e dignitoso per tutti i cittadini. Nell’ambito di questa programmazione si inserisce il progetto, appena approvato dalla Giunta, della realizzazione di 312 loculi frontali e 192 loculi ossari, sui fronti est ed ovest del nuovo gruppo loculare.

“Da troppo tempo la nostra città vive una situazione difficile sul fronte dei loculi. La mia Amministrazione ha scelto di affrontare con responsabilità questa questione che per anni è rimasta irrisolta – spiega il sindaco Gianluca Taddeo – La nostra attenzione è rivolta a tutti e tre i cimiteri comunali. Ora stiamo intervenendo a Castagneto, dove da tempo non si realizza un nuovo gruppo di loculi. Qui abbiamo già costruito 220 ossari ed ora procederemo con la costruzione di nuovi loculi da porre a disposizione dei cittadini formiani. Queste opere ci permetteranno di restituire dignità agli spazi cimiteriali, di offrire un servizio efficiente ai cittadini e di onorare nel modo più giusto la memoria dei nostri defunti”.