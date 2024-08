Niente da fare per il quattro senza italiano, in salsa sabaudiana, nel canottaggio olimpi. L’Italia chiude quarta sul bacino parigino, chiudendo ad un passo dal podio, strappado in rimonta dalla Gran Bretagna che era dietro ai 1500 metri. Oro Stati Uniti, argento Nuova Zelanda, bronzo Gran Bretagna. Tanta delusione per un’imbarcazione su cui si puntava tanto comosta da Giovanni Abagnale, Nicholas Kohl, il pontino Matteo Lodo e Giuseppe Vicino.