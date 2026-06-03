L’Olimpo Street 66 festeggia vent’anni: la festa nel weekend

Vent’anni di attività, di incontri, di amicizie nate ai tavoli e di una proposta gastronomica costruita sulla qualità. L’Olimpo Street 66 celebra un traguardo importante: due decenni di presenza nel cuore di Latina, con una storia cominciata l’8 giugno 2006 grazie all’iniziativa di Emanuele, Mario e Giuliano.

Il locale nasce come prosecuzione naturale dell’esperienza dell’Olimpo della Birra, ma porta con sé anche un significato più profondo. Il nome, infatti, è legato al ricordo di un caro amico e socio scomparso, richiamando quella strada simbolo di viaggi, libertà e spirito d’avventura che lui amava raccontare.

«Ne parlava sempre con entusiasmo, e questo nome vuole essere un modo per mantenerne vivo il ricordo, fatto di desiderio di libertà, spirito d’avventura e del suo sogno on the road» – ci racconta Emanuele.

Fin dall’inizio, L’Olimpo Street 66 ha scelto di proporsi come un punto di ritrovo autentico, un luogo dove fermarsi dalle 18 in poi per bere qualcosa, mangiare bene e condividere momenti in compagnia. Una formula semplice solo in apparenza, che negli anni ha trovato forza nella cura dei dettagli e in una filosofia precisa: offrire ai clienti solo prodotti che lo stesso staff sceglierebbe di consumare.

Da qui nasce l’attenzione per le materie prime, con prodotti a chilometro zero, carni DOP e fornitori locali selezionati. Una linea che si ritrova anche nella carta delle birre, tra proposte bavaresi, belghe e artigianali, accanto ad alternative gluten free e analcoliche.

Tra i simboli più riconoscibili del locale c’è senza dubbio la “Pagnotta Ignorante”, diventata negli anni una vera icona dell’Olimpo. Nata quasi per caso durante un pomeriggio tra amici, è una pagnotta artigianale farcita con ingredienti ricercati, dal tartufo al prosciutto, pensata per essere condivisa. Più che una semplice proposta gastronomica, rappresenta lo spirito del locale: convivialità, gusto e voglia di stare insieme.

A fare la differenza, però, non è soltanto il menù. Il valore umano resta uno degli elementi centrali della storia dell’Olimpo Street 66. In vent’anni molti clienti sono diventati presenze abituali, poi amici, costruendo con il locale un rapporto che va oltre il semplice servizio. Accoglienza, professionalità e familiarità sono diventati tratti distintivi di un’attività capace di mantenere nel tempo un legame forte con la città.

In vista della festa per il ventesimo anniversario, in programma lunedì 8 giugno, tutto lo staff è già al lavoro. In cucina ci sono Marzena, Antonella, Elisa e Tiziana; allo spillatore a pompa Daniele, Julius, Federico e Francesco; alla preparazione dei taglieri Marco, Simone e Giuliano. Il servizio ai tavoli è affidato a Silvia, Rebecca, Elena, Giulia, Nadin, Simone e Matteo, sotto il coordinamento di Emanuele.

«Il giorno del compleanno è sempre un momento di riflessione e di gratitudine. Per questo desidero ringraziare il mio straordinario staff, sempre attento e puntuale, e i nostri fornitori, che ci permettono di mantenere prezzi competitivi — ha proseguito Emanuele – Un ringraziamento speciale va inoltre a Villani, Viander, Società Agricola Rossi, Bianconi, Andreola, Limoncello di Capri, Alveti e Camusi, LambWeston, Quiris, Delta Frutta e Sapori Alimentari, per essere al nostro fianco anche nel giorno del nostro ventesimo compleanno».

Il ventesimo compleanno diventa così non solo una ricorrenza da celebrare, ma anche l’occasione per guardare al percorso compiuto e al futuro. L’auspicio è che le nuove generazioni possano raccogliere questa eredità, mantenendo vivo lo spirito che ha reso L’Olimpo Street 66 un punto di riferimento per tanti latinensi: qualità, passione, accoglienza e quella capacità rara di far sentire le persone a casa.