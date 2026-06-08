L’olio pontino conquista l’Olanda: doppio oro per l’Itrana di Agresti 1902

Ancora un importante riconoscimento internazionale per l’olio extravergine d’oliva della provincia di Latina. Il 501 Altitudo, Itrana in purezza della società agricola Agresti 1902 di Sabaudia, ha conquistato una nuova Gold Medal all’Amsterdam International Olive Oil Competition, confermando il suo successo sui mercati esteri.

Si tratta del secondo premio ottenuto in poche settimane nei Paesi Bassi, dopo la Gold Medal assegnata dall’Olijfolie Instituut, organismo indipendente specializzato nella valutazione e certificazione degli oli extravergini di oliva.

Un doppio riconoscimento che consolida il legame tra l’evo pontino e il mercato olandese. “I riconoscimenti ottenuti in questi anni in Olanda sono per noi particolarmente significativi, fanno dell’Itrana l’evo premium più apprezzato dagli olandesi. I Paesi Bassi rappresentano uno dei nostri principali mercati esteri e assorbono circa il 60% della nostra produzione destinata all’export”, spiega Francesco Agresti, titolare dell’azienda.

L’olio 501 Altitudo nasce dagli oliveti terrazzati dell’areale della Dop Colline Pontine ed è inserito nel Presidio Slow Food Olivi Secolari. Negli ultimi cinque anni ha collezionato riconoscimenti in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone fino al Medio Oriente, ottenendo premi di prestigio anche a Berlino e Amsterdam e conquistando una medaglia Gourmet in Francia.

“L’evo Itrana si conferma un’eccellenza agroalimentare del nostro territorio, apprezzata non solo per le sue caratteristiche sensoriali ma anche per il forte valore identitario che rappresenta”, sottolinea Agresti.

A testimonianza del prestigio raggiunto, l’extravergine pontino è stato recentemente scelto anche dalla maison di alta gioielleria Van Cleef & Arpels per accompagnare la presentazione di una propria collezione come simbolo delle eccellenze del Made in Italy agroalimentare.