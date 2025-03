L’ombra del piromane dietro le due auto in fiamme nel quartiere Isonzo

Ci sarebbe un piromane dietro i due incendi di due auto avvenuti nella notte fra lunedì e martedì nel quartiere Isonzo R6 a Latina. Erano da poco le 23,30 quando, a poca distanza di tempo, sono state colpite una Toyota Avensis e una Jeep Renegade. La prima parcheggiata in via Pontinia sotto i palazzi Barletta, la seconda all’altezza del distributore di benzina di via Isonzo.

Le modalità con cui sono nati i roghi sembrano indirizzare gli investigatori verso una sola pista, quella del dolo. L’ipotesi che prende più piede è dunque quella del piromane. Ipotesi spinta anche dal fatto che la zona non è nuova a questo genere di episodi che vanno avanti da tempo.

Si è ormai perso il conto di quanti veicoli siano stati avvolti dalle fiamme in piena notte, con i cittadini ormai esausti che hanno cominciato a farci l’abitudine.