L’ombra della Plasmon in vendita, è preoccupazione per il sito di Latina

La multinazionale Kraft Heinz avrebbe dato incarico per valutare nuovi acquirenti per Plasmon. E’ questa la notizia che circola da qualche giorno e che sta destando molta preoccupazione tra i lavoratori pontini. Lo stabilimento di Latina conta oltre 300 dipendenti ed è uno degli impianti nel settore più all’avanguardia d’Europa, dove ogni giorno vengono prodotti biscotti e omogeneizzati per bambini.

La notizia ha creato allarme tra i lavoratori con i sindacati Cgil, Cisl e Uila che hanno chiesto un incontro immediato con i Ministeri dell’Agricoltura e del Made in Italy. Un incontro che servirà in primis a verificare la veridicità della notizia, e qualora fosse vero a cercare una soluzione in merito a eventuali ripercussioni occupazionali.