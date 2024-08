Lorenzo Baldasso è un nuovo giocatore del Latina Basket

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha annunciato ufficialmente di aver siglato un accordo con l’atleta Lorenzo Baldasso che è un nuovo giocatore della prima squadra militante in Serie B Nazionale per la stagione 2024/25.

Baldasso, guardia/ala classe 1995 di 182 cm di altezza e 88 kg di peso, è un gradito ritorno nel club nerazzurro, dove ha già militato nella stagione 2020/21. Lorenzo, dopo l’esperienza latinense, è rimasto in Serie A2 vestendo nell’ordine le maglie di Torino, dell’Eurobasket e nell’ultima stagione di Nardò. Per l’atleta piemontese, 4.8 punti, 1.3 rimbalzi e 0.5 assist di media nella stagione regolare.

Nato a Venaria Reale (TO) muove i suoi primi passi nel mondo della pallacanestro nelle giovanili della PMS Torino, dove rimane fino al 2014 giocando anche con la prima squadra militante nell’allora Divisione Nazionale A. Baldasso vanta diverse presenze nelle Nazionali Giovanili, avendo disputato con la divisa azzurra sia un Campionato Europeo Under 16, che uno Under 18.

Nel suo palmarès trova spazio il titolo di Campione d’Italia Dilettanti, vinto con la PMS Torino nella stagione 2012-2013. Nella stagione 2014/15 Lorenzo trascorre il primo anno lontano da casa militando nella Serie A2 Silver con la maglia della Bawer Matera, prima del trasferimento a Trieste, dove rimane per 3 anni, entrando nella storia della Pallacanestro Trieste 2014 con la conquista della Supercoppa LNP e soprattutto della promozione nella massima serie nazionale. In quella stagione mette a referto 7.2 punti di media in 18 minuti di utilizzo. Indossando le maglie di Jesi (2018/19) e Imola (2019/20) continua a militare nel campionato di Serie A2, di cui, nonostante la giovane età, è ormai un veterano. Per la stagione 2020/21 Lorenzo veste la maglia proprio della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, sempre nella seconda serie nazionale, dove rimane anche per le successive tre stagioni prima con Torino, poi Roma sponda Eurobasket e infine Nardò. Nella stagione 2024/25 Lorenzo vestirà nuovamente la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket.