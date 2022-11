Lotta ai tumori maschili, l’incontro della LILT al Rosselli di Aprilia

Si è svolto presso l’Istituto Superiore Rosselli di Aprilia, l’incontra tra la LILT di Latina e gli alunni della scuola, in occasione della settimana dedicata alla prevenzione maschile LILT FOR MEN – Percorso Azzurro promossa a livello nazionale dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

L’incontro si è aperto con un seminario di approfondimento sulla prevenzione genito-urinaria maschile a cura del Dottor Cozzi, del Dottor Capodilupo e della Dottoressa Mobili che ha esteso l’argomento anche alla prevenzione femminile, al quale sono seguite delle visite di controllo ecografico per tutti i ragazzi che ne hanno dato il consenso. Il Dottor Di Emma e il Dottor Porcelli, coadiuvati dall’infermiere professionale Russo e dalle volontarie Patrizia Cipparrone e Gabriella Di Bernardo, hanno sottoposto a visita 27 ragazzi che in tal modo hanno potuto avere nozioni sulla propria situazione di salute e nel contempo ricevere consigli da parte del personale sanitario.

Sensibilizzare i giovani verso una maggiore consapevolezza dei rischi e delle patologie che si possono prevenire con degli screening mirati è lo scopo fondamentale di queste giornate nelle scuole e, così come era accaduto negli incontri organizzati dalla LILT pontina lo scorso anno, anche ieri è stata un’ottima occasione di confronto in cui i ragazzi hanno dimostrato un notevole interesse e una partecipazione attiva.

Giornate come queste segnano un grande cambiamento poiché per decenni queste patologie tumorali sono state considerate quasi un vero e proprio tabù. Oggi, l’atteggiamento sta cambiando e proprio grazie alla prevenzione sono stati fatti importanti passi in avanti, anche in termini di diagnosi precoce, di ricerca e di terapia, tanto che possiamo parlare di una vera e propria “cultura della prevenzione”. Per citare qualche dato, ricordiamo che attualmente la prevenzione e la diagnosi precoce guariscono oltre il 60% dei casi di cancro, ed è per questo che è importante insistere sull’informazione e la sensibilizzazione, a partire dai più giovani.