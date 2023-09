Lotta ai tumori nei bambini, tutto pronto a Latina per la ‘Pigiama Run’

Sport e solidarietà si uniranno il 15 settembre in 23 città d’Italia, tra cui anche Latina, con la ‘Pigiama Run’, la corsa-camminata LILT per aiutare e sostenere i bambini nella loro lotta ai tumori.

Un evento che ogni anno diventa sempre più grande, grazie alla capillare rete di LILT su tutto il territorio nazionale. Arrivato alla sua quinta edizione, mette tutti in pigiama con l’obiettivo di mostrare in questo modo vicinanza a chi è costretto a indossarlo tutto il giorno, per le lunghe degenze ospedaliere. A fare da testimonial nazionali la coppia di amici LILT, Juliana Moreira e Edoardo Stoppa.

Per il terzo anno consecutivo la LILT di Latina ha aderito con entusiasmo all’evento che partirà da Piazza del Popolo, alle ore 18,30, per poi attraversare tutta la zona pedonale e concludersi di nuovo in piazza verso le 19,30.

Per questa terza edizione la LILT pontina si avvale della collaborazione dell’OPES – Organizzazione per l’Educazione allo Sport di Latina e dell’associazione Città Sport Cultura che da anni promuovono sul territorio iniziative e attività che coinvolgono un numero sempre crescente di cittadini. A sostenere l’evento anche l’associazione studentesca Vento di Cambiamento-Fenix, da sempre al fianco di Città Sport Cultura e in quest’occasione anche della LILT pontina.

La camminata/corsa non competitiva è aperta a tutti, grandi e bambini, che saranno i benvenuti grazie anche all’animazione dei volontari di LILT Giocare in Corsia Latina. L’unico requisito richiesto per partecipare è indossare il pigiama, in segno di solidarietà con i piccoli pazienti oncologici.

Oltre a Latina, le città coinvolte saranno: Bari, Barletta, Biella, Brescia, Catania, Cuneo, Genova, Lecco, Lodi, Milano, Roma, Padova, Palermo, Piacenza, Pistoia, Ragusa, Sondrio, Taranto, Terni, Trento, Treviso e Verbania.

La Pigiama Run si svolge sempre nel mese di settembre poiché In tutto il mondo è questo il periodo in cui ricorre il Gold Ribbon, tradizionalmente dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici. La corsa non competitiva nata a Milano nel 2019 ha proprio l’obiettivo di coinvolgere in questa occasione sempre più persone, per sostenere concretamente progetti in aiuto ai bambini in terapia oncologica e alle loro famiglie.

Lo sport e il movimento hanno trasformato la Pigiama Run in un importante momento nazionale di raccolta fondi, attraverso le iscrizioni di quanti vi partecipano. All’ora del tramonto (attorno alle 18.30) la corsa solidale partirà in contemporanea nei village e punti di ritrovo allestiti in tutta la Penisola. A disposizione ci saranno anche punti di ristoro, animazione e musica.

Il ricavato della manifestazione del 15 settembre a Latina, sarà devoluto alle famiglie dei bambini malati di tumore, per aiutarle ad affrontare le spese sostenute per gli spostamenti verso le strutture di cura, molto spesso lontane dal luogo di residenza.

Media partner della manifestazione Lazio TV e Mondo Radio.

La LILT di Latina invita i partecipanti a dare libero sfogo alla fantasia, sfoggiando outfit divertenti e originali. All’interno dell’evento la Pigiama Challenge, che premierà il pigiama più simpatico!

Ricordiamo che per tutti è possibile anche la partecipazione all’iniziativa in modalità “Anywhere”, camminando o correndo dove si desidera.

Per iscriversi basta andare sulla pagina https://www.pigiamarun.it/latina/ .