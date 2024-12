Lotta al caporalato, controlli e sanzioni nel settore agricolo pontino

Sono 29 le aziende agricole del territorio pontino oggetto di controlli da parte dei carabinieri di Latina, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e il Nucleo Ispettorato del Lavoro.

In 18 di esse, sono state riscontrate irregolarità: Su 140 lavoratori verificati, 18 extracomunitari sono risultati irregolari, sprovvisti di permesso di soggiorno. In 7 aziende le attività sono state sospese, mentre una è stata posta sotto sequestro per l’uso di strutture fatiscenti adibite a dormitori e cucine.

Sono stati denunciati 13 responsabili per reati legati allo sfruttamento del lavoro e violazioni di sicurezza, mentre le sanzioni amministrative superano i 9.000 euro. Tra le aziende coinvolte, 5 risultano destinatarie di fondi UE, e per 3 di queste è stata richiesta la revoca dei finanziamenti a causa delle gravi irregolarità.