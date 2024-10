Lotta al caporalato, ecco il convegno della Diocesi di Latina

L’urgenza di promuovere un lavoro dignitoso e rispettoso dei diritti umani ha spinto la Diocesi di Latina a intensificare gli sforzi contro lo sfruttamento in agricoltura, specialmente dopo la tragica morte di Satnam Singh, bracciante indiano lasciato senza cure dopo un grave incidente sul lavoro. Il Vescovo Mariano Crociata ha sottolineato l’importanza di un impegno collettivo per contrastare il caporalato, in collaborazione con le istituzioni, i sindacati e le associazioni di categoria.

Per accrescere la consapevolezza sul tema, l’11 novembre alle ore 17:00 presso la Curia Vescovile di Latina, si terrà il convegno “Quale lavoro per un settore agro-alimentare che cambia”. L’incontro vedrà la partecipazione di personalità rilevanti: Renato Brunetta, presidente del CNEL; Stefania Congia del Ministero del Lavoro; Angelo Frascarelli, professore all’Università di Perugia; e Maurizio Mauri, direttore INPS di Latina. Luca Liverani, giornalista di Avvenire, modererà il dibattito.

Con il sostegno della Caritas diocesana, la Chiesa di Latina è da tempo attiva nell’assistenza ai lavoratori agricoli sfruttati, ma questa iniziativa vuole aprire il dialogo a tutto il territorio pontino, coinvolgendo le componenti economiche e sociali per una trasformazione concreta del settore agro-alimentare.