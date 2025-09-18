Lotta al caporalato, irregolarità a Fondi e Monte San Biagio

La Polizia di Stato di Fondi, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina, ha svolto controlli straordinari in diverse aziende agricole di Monte San Biagio e Fondi. Durante le verifiche sono emerse diverse irregolarità sia in materia di sicurezza sul lavoro, sia nell’impiego della manodopera.

In una prima azienda è stato rilevato l’utilizzo di un mezzo da lavoro privo di revisione. Anche se i lavoratori risultavano regolarmente contrattualizzati, sono state contestate al titolare violazioni per la mancata dotazione di servizi igienici e per l’assenza di formazione obbligatoria del personale.

Nel corso di un secondo sopralluogo, in un’altra azienda agricola, sono stati identificati cinque lavoratori stranieri, di cui due privi di regolare contratto e irregolari sul territorio nazionale. Nei confronti dei titolari sono state avviate procedure di sospensione dell’attività per la presenza di un’eccessiva percentuale di lavoratori non contrattualizzati, oltre a denunce per violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Parallelamente, il Commissariato di Fondi ha effettuato controlli su un complesso di fabbricati privi di permessi edilizi nel Comune di Fondi, dove in precedenti accertamenti erano stati trovati lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno e senza contratto. Sono state avviate le verifiche sulla regolarità delle strutture e inflitte numerose sanzioni amministrative.

Questi controlli fanno parte di un più ampio piano di contrasto al lavoro irregolare e allo sfruttamento della manodopera, con un’attenzione particolare alla tutela dei diritti dei lavoratori e al rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.