Lotta al caporalato: sospese 5 aziende e multe per oltre 26mila euro

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro per contrastare il caporalato e le irregolarità nel settore agricolo pontino. Nel solo mese di agosto sono state ispezionate 12 aziende attive tra agroalimentare e florovivaismo.

Sette di queste sono risultate irregolari: su 159 lavoratori controllati – di cui 89 extracomunitari – tre cittadini stranieri sono stati trovati impiegati senza regolare contratto. Le violazioni riscontrate hanno portato alla sospensione immediata delle attività produttive in cinque aziende.

Il bilancio è pesante: oltre 16.700 euro di sanzioni amministrative e più di 9.600 euro di ammende. Ma non solo. Gli accertamenti dei Carabinieri del Comando Tutela Agroalimentare di Roma hanno fatto emergere un ulteriore dato: sei delle aziende irregolari percepivano fondi comunitari. Per questo, è scattata la segnalazione all’AGEA, che dovrà valutare la sospensione o la revoca dei finanziamenti.